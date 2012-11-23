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Adet Yerini Bulsun Dedi Hastanelik Oldu

Kayseri’de bir düğünde adetler gereği damadı kaçırmak isteyen bir kişi sağdıçtan yediği yumrukla hastanelik oldu.

Adet Yerini Bulsun Dedi Hastanelik Oldu
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Zile kasabasında meydana gelen olayda, D.T.’nin adetler gereği düğünde damadı kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. D.T.’nin damadı kaçırmaya çalıştığı sırada sağdıç R.S.’nin yumrukla vurduğu bildirildi.
Yaralanan D.T.’nin Develi Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiği ve r.S.’nin alınan ifadesi sonrasında serbest bırakıldığı kaydedildi. (iha)
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