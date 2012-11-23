Adet Yerini Bulsun Dedi Hastanelik Oldu

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Zile kasabasında meydana gelen olayda, D.T.’nin adetler gereği düğünde damadı kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. D.T.’nin damadı kaçırmaya çalıştığı sırada sağdıç R.S.’nin yumrukla vurduğu bildirildi.
Yaralanan D.T.’nin Develi Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiği ve r.S.’nin alınan ifadesi sonrasında serbest bırakıldığı kaydedildi. (iha)
Yaralanan D.T.’nin Develi Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiği ve r.S.’nin alınan ifadesi sonrasında serbest bırakıldığı kaydedildi. (iha)