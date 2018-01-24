ADI KONMAMIŞ TÜRKİYE-ABD SAVAŞI

Türkiye’nin, ABD’nin terör ve enerji koridoru oluşturmak, İpek Yolu’nu kontrol altına almak, Türkiye’yi güneyden kuşatarak İslam Coğrafyası ile irtibatını kesmek ve Siyonist İsrail’i rahatlatmak için atmış olduğu adımları bertaraf etmek amacıyla başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”nı kararlılıkla sürdürmek zorunda oluğunu belirten Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Afrikalı Müslümanların da, dünyanın çeşitli ülkelerindeki Müslüman ve mazlum milletlerin de, Türkiye’nin 90 bin camisinde okunan Fetih suresi ve yapılan duaların da kabul edileceği ümidiyle Allah; Türkiye’nin yar ve yardımcısı olsun… Hiçbir askerimizin, hiçbir mazlum sivilin zarar görmemesini yüce Allah’tan temenni ediyoruz. Bu coğrafyada yaşayabilmek başlı başına bir bedel ister. Yüz yıl önce ümmetin olan bu topraklar, Batılılar tarafından işgal edilmiştir. Bugün yeniden paylaşılmak ve daha da küçük parçalara ayrılmak isteniyor. Bu coğrafyada, İslam dünyası ayakta kalabilmek için halkı Müslüman olan ülkelerin kendi iç bütünlüklerini sağlamaları, birlik ve beraberlik içinde şer güçlere karşı ortak hareket etmeleri gerekir. Bu nedenle, Irak ve Suriye’deki halkla ve aşiretlerle kaynaşma sağlanmalıdır. Genel olarak İslam dünyasında, özelde Türkiye’de iç bütünlüğümüzü sağlayabilmenin yolu, İslâm Kültür ve Medeniyet değerleri etrafında kenetlenmekle mümkündür.”Halkın, STK’ların, basının, partilerin hükümeti desteklemesi iç bütünlüğün sağlanması açısından sevindirici olduğu belirtilen açıklamada “Bu, iç bütünlük, iç politika malzemesi yapılarak tehlikeye düşürülmemelidir. Kullanılacak dile ve kelimelere çok dikkat edilmelidir. Millet olarak, ümmet olarak Şer İttifakının oyununa gelmemeliyiz. Birlik ve dayanışma içinde olmalıyız. Birbirimize bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmeliyiz. Bu olay bahane edilerek Türk ve Kürt kökenli kardeşlerimizi sokağa çekmek isteyenler olabilir. Bunlara fırsat vermemeliyiz.Dün PKK’yı, bugün PYD/YPG-SDG’yi stratejik dost ve ortak kabul eden ABD ve İsrail, Bölgedeki ve Türkiye’deki tüm terör olaylarının, ekonomik krizlerin, karışıklıkların gerçek sorumlularıdır. Onların kötü emellerini boşa çıkarmak ve sınır güvenliğini sağlayabilmek için bu harekat, Fırat’ın Doğusunu da kapsayacak şekilde genişletilmeli ve Halep’e kadar inmelidir. Bundan böyle polis, asker, istihbarat elemanları ABD’de, NATO’da eğitim almamalıdır. ABD ve İsrail malları boykot edilmelidir. Türkiye’deki ABD üsleri derhal askıya alınmalıdır.” denildi.