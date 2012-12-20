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Adıyaman Polisi Ele Geçirdi

Kayseri'de çalınan otomobil, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından içerisindeki 4 kişiyle birlikte ele geçirildi.

Adıyaman Polisi Ele Geçirdi
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de sahibinden kısa süreliğine istenilen 38 BA 887 plakalı otomobil, alan şahıslar tarafından geri getirilmeyince
polise haber verildi. Olayın ardından otomobil tüm Türkiye’de aranmaya başladı.
Adıyaman'a getirilen otomobil, il girişinde plaka tanıma sistemine takılınca, tüm ekipler şehrin değişik yerlerinde çalıntı olduğu kayıtlara düşen
otomobili aramaya başladı. Altınşehir Mahallesi'nde Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edilen ve durdurulmak istenilen otomobilin sürücüsü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Polisler ile yaşanan kovalamaca sonrasında araç, Atatürk Bulvarı üzerinde içerisinde 4 kişiyle birlikte ele geçirildi. Çekiciyle birlikte Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen otomobilde arama yapılırken, araçtaki 4 kişi de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (iha)
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