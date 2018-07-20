Adıyaman’da Anadolu Medya Zirvesi

Anadolu Basını 19-22 2018 Temmuz tarihleri arasında Adıyaman’da buluşuyor. Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyesi gazeteciler cemiyetlerinin başkan, yönetici ve üyelerinden oluşan basın mensuplarının bir araya geleceği etkinliklerde, öncelikli olarak yerel basının sorunları değerlendirilerek çözüm yolları aranacak.



TGF 57. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nın da gerçekleştirileceği Anadolu Medya Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, Türkiye’nin her kentinden gelecek yazılı, işitsel, görsel ve internet medyası mensubu yaklaşık 150 gazeteciyi en iyi şekilde ağırlayacaklarını vurguladı. Adıyaman’ın tarihi, turistik ve kültürel özelliklerini tanıtmayı da hedeflediklerini belirten Başkan Aslan, “Meslektaşlarımız için dolu dolu geçeceğine inandığımız üç günlük güzel bir program hazırladık. Asıl amacımız elbetteki mesleki sorunlarımızı değerlendirip, çözüm yollarını araştırmak. Ama bunun yanı sıra Nemrut’ta güneşin doğuşuna tanık olmakla başlayan, Adıyamanımızdaki tüm tarihi, turistik ve kültürel nitelikli değerlerimizin gezilmesiyle devam eden bir etkinlikler zincirini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere programımıza destek olarak katkı koyan özel ve tüzel nitelikli tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.[Kurumsal]



