Adliye Sarayında taksicilik yapan şoförler, taksi duraklarının olmaması nedeniyle gölgelik alanlarda müşterilerini bekliyor. Taksi duraklarının olmamasından şikayetçi olan şoförler kendilerine bir an önce durak yapılmasını istedi. Adliye Taksi durağında çalışan 14 taksici adına konuşan İsmail Çelebi, “Kayserimize yakışır Adalet Sarayımız yapılmış olup bundan gurur duymaktayız. Adalet Sarayına bütün şehirlerden avukat ve vatandaşlar gelecektir. Memleketlerine döndüklerinde bu Adalet Sarayında övgü ile bahsederken Adliye taksinin durumunu da içler acısı olarak bahsedeceklerdir. Bizler tarlanın, tozun, toprağın, sıcağın, yarın kış mevsiminde karın, yağmurun altına terk edilmiş olacağız. Şundan emin olun ki yapılacak en zor iş taksiciliktir. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslenmek istiyorum; bu konuda bizlere yardımcı olsun. Eminim bu konudan haberdar değildir. Haberdar olduğu takdirde, Kayseri Adalet Sarayına yakışır taksi durağı tahsis ettirecektir” diye konuştu.
Adliye Taksi Şoförleri Durak İstiyor
Kayseri’de, yeni yapılan Adliye Sarayında taksicilik yapan şoförler yaptıkları basın açıklamasında, taksi durağı eksikliklerinin olduğunu belirterek, sorunun bir an öncesi çözülmesini istedi.
15 Ağustos 2013 Perşembe 15:39
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