Adnan Menderes Caddesinde güvenlik sağlandı

TOKİ Bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Adnan Menderes Caddesi güney kesiminde yerleşim alanı ile arasındaki kot farkı hem yerleşim alanı hem de yol güvenliği açısından sakıncaları bulunduğu bu neden ile kot farkının giderildiğini kaydetti.

Adnan Menderes Caddesinde yoğun bir çalışma ile yolun 10 metre kadar aşağıya indirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin en önemli caddelerinden birisi olan 600 metre uzunluğundaki Adnan Menderes Caddesinin de seri ve güvenli ulaşım için yol ve çevre düzenlemesi yaptık. Şehrimize kazandırdık. Yükseklik farkı kaldırılan yol çalışması sonucunda bu cadde ile bağlantı yolları arasındaki geçişlerde kolaylık sağlandı. 20 metre genişlinde yol ve çevre düzenleme çalışması sonrası asfaltlanarak hizmete açılacaktır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak kış mevsimi olmasına rağmen alt yapı ve yol çalışmaların kesintisiz devam ettirildiğini sözlerine ekledi.