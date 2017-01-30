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AFAD, Turkuaz ve İtfaiyeden İHH’ya ziyaret

Kayseri AFAD Müdürü Osman Atsız, Kayseri İtfaiye Müdürü Mustafa Kızılkan ve Turkuaz Arama Kurtarma Başkanı Mehmet Eskitaş’ın yer aldığı bir heyet Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği’ni ziyaret etti.

AFAD, Turkuaz ve İtfaiyeden İHH’ya ziyaret
Heyet ile İHH yöneticileri arasında ilimizdeki arama kurtarma çalışmaları hakkında görüşmeler yapıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri İHH Acil Kurtarma Sorumlusu Mahmut Satıcı, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi, “Kayseri İHH, Kayisar olarak, bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktayız. Ve bu konuda hizmet veren diğer kurumlarla da koordineli olarak çalışma hakkında görüşmeler yaptık” dedi.
Haber: Ufuk Çamdal
 
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