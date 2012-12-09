Afgan Mülteciler Açıklama Yaptı

Mimarsinan Parkında düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda Afgan mülteci katıldı. Afgan mülteciler adına konuşan Zakira Frotan, “Afganlı mülteciler için çalışıyorum. Maalesef bütün dünyada insan haklarına ulaşılamıyor. Bütün mültecilerle burada bir aradayız. Özellikle Afgan mültecilerin sorunları çok fazla. Kimse üniversiteye gidemiyor, 14 yaşın üzerindesin okula gidemezsin deniliyor. Bu çok büyük haksızlık. Birleşmiş Milletler ve hiç kimse bununla ilgilenmiyor. Kayseri’de ve bütün Türkiye’de yaklaşık 8 bin Afgan mülteci var. Bunların dosyaları en az 6-7 sene Türkiye’de beklemek zorunda. Afganların sağlık sorunları çok fazla hiç çözülemiyor. Burada felçli çocuklarımız, kanser hastası olan kadınlarımız var. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz.” diye konuştu.

İnsan Haklarının uygulanmamasından dolayı üzgün olduğunu belirten Frotan, “Çocuklar ve kadınların hiç hakları yok ama bu haklara bir gün ulaşacağımızı ümit ederek buradayız. Bundan sonra benim Birleşmiş Milletlerden beklentim sağlık sorunlarına bir çözüm bulunsun. Mülteci insan sanki insan değilmiş gibi davranılıyor. Gerçekten mülteciler için insan hakları ve çalışma hakları yok. Sanki mülteci olunca bütün hakları yok olmuş gibi görünüyor. Bu yüzden beklentim hem Birleşmiş Milletlerden hem de Türkiye’den. “ ifadelerini kullandı.