Afgan şehit için uluslararası hatim

Öğrenci arkadaşları Ramin Cahişin’in 3 yıldır memleketine gitmediğini ve aynı araçta bulunan kardeşinin de ağır yaralı olduğunu ifade ettiler.
KUDER'de icra edilen hatim programında Kayseri'de eğitimine devam eden misafir öğrenciler ile Afganistanlı öğrenciler hatimler okuyup dualar ettiler. Hatim programından sonra konferans salonunda Kuran tilaveti ile başlayan bir anma programı yapıldı. Ramin Cahişin'in arkadaşlarının hazırladığı fotoğraflarla hayat slaytının ardından KUDER eğitim sorumlusu Ömer Arif , "Hayat ve Şehadet" konulu bir konferans verdi. Konferansı müteakiben katılımcılara şehidin ruhu için Afgan pilavı ikramı yapıldı.
KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut; "Dernek olarak üzücü bir olay yaşadık. Maalesef İslam dünyasının birçok ülkesinde bu tür acı olaylar yaşanıyor.Her gün ya bir hain saldırı ya da çeşitli çatışmalar sonucu hayatını kaybeden insanlarımızın ölüm haberlerini alıyoruz.İnşallah önümüzdeki zamanlar bu tür acı olayların yaşanmadığı, insanların huzur içinde yaşadıkları zaman dilimleri olur.Bu vesileyle şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabr-ı cemil niyaz ediyoruz." dedi.
KUDER'de icra edilen hatim programında Kayseri'de eğitimine devam eden misafir öğrenciler ile Afganistanlı öğrenciler hatimler okuyup dualar ettiler. Hatim programından sonra konferans salonunda Kuran tilaveti ile başlayan bir anma programı yapıldı. Ramin Cahişin'in arkadaşlarının hazırladığı fotoğraflarla hayat slaytının ardından KUDER eğitim sorumlusu Ömer Arif , "Hayat ve Şehadet" konulu bir konferans verdi. Konferansı müteakiben katılımcılara şehidin ruhu için Afgan pilavı ikramı yapıldı.
KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut; "Dernek olarak üzücü bir olay yaşadık. Maalesef İslam dünyasının birçok ülkesinde bu tür acı olaylar yaşanıyor.Her gün ya bir hain saldırı ya da çeşitli çatışmalar sonucu hayatını kaybeden insanlarımızın ölüm haberlerini alıyoruz.İnşallah önümüzdeki zamanlar bu tür acı olayların yaşanmadığı, insanların huzur içinde yaşadıkları zaman dilimleri olur.Bu vesileyle şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabr-ı cemil niyaz ediyoruz." dedi.