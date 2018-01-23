AFRİN HAREKÂTI MASRAFLARINA KATKI SAĞLAMALIYIZ

2011 yılında başlayan Suriye iç çatışmalarından kaçarak canlarını kurtarmak için ülkemize gelen, 4 milyona yakın Suriyeliyi misafir eden, Türkiye Devletinin ve milletinin bu konuda tüm dünyaya insanlık ve erdemlilik dersi verdiğini söyleyen Ahmet Taş, “40 yıldır yaptığı insanlık dışı saldırılarla 40 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan PKK silahlı terör örgütünün Suriye’deki uzantıları; PYD, YPG ve diğer örgütler sözüm ona Türkiye’nin stratejik ortağı olan ABD’den aldığı binlerce tırlık silahlı yardımı ile Türkiye’nin güneyindeki Suriye topraklarında bir terör koridoru oluşturmak için çalışmalarına hız vermiş bulunmaktadır. Güney sınırlarımızda insanımızın güvenliğine ve ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik ABD destekli terör koridorunu ortadan kaldırıp güvenliğimizi sağlamak üzere 3 gün önce TSK ve ÖSO güçleri ülkemize yönelik terör örgütlerinin merkezi olan Afrin’e askeri harekât başlattı.” şeklinde konuştuÜlke ve bölge insanının güvenlik ve huzurunu sağlamayı amaçlayan Afrin’e yapılan ‘ Zeytin Dalı’ harekâtının insanlık adına hayırlı olmasını dileyen Başkan Taş konuşmasını şöyle sürdürdü;“Ordumuz ve ÖSO’nun mücadele başarısı için duacı olduğumuzu bildiriyoruz. Yüzde 75’ini kendi milli üretimimiz silahlarla yapıldığını bildiğimiz bu operasyonun, tehlike ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi adına, masraflarına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla harcamaların titizlikle takibi ve denetimi sağlamak üzere gönüllülerimizden, emeklilerimizden her ay aylık gelirinin yüzde 5’ini, çalışanlarımızdan her ay aylık gelirinin yüzde 5’ini, serbest meslek sahibi olanlardan da aylık kazancının yüzde 5’ini, 1 yıl süreyle devletimize bağışlamak istiyoruz. Savunma sanayinde ve operasyonlarda kullanma amaçlı bu katkıya tüm ülke insanımızın dahil edilmesi için yetkililerden ilgi ve destek bekliyor, ordumuza zafer, yöneticilerimize kolaylık, millet ve ülkemize barış dileklerimizi bildiriyoruz”