AFRİN ŞEHİDİMİZ YARIN DEFNEDİLECEK

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Yetim büyüdü
Şehit Muratdağı'nın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi. Yetim büyüyen 25 yaşındaki şehit henüz 6 aylık evliydi.
Kayseri Gündem
Yetim büyüdü
Şehit Muratdağı'nın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi. Yetim büyüyen 25 yaşındaki şehit henüz 6 aylık evliydi.
Kayseri Gündem