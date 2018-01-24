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AFRİN ŞEHİDİMİZ YARIN DEFNEDİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

AFRİN ŞEHİDİMİZ YARIN DEFNEDİLECEK
 ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış,  kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Yetim büyüdü
Şehit Muratdağı'nın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi. Yetim büyüyen 25 yaşındaki şehit henüz 6 aylık evliydi.


Kayseri Gündem
 
 
 
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