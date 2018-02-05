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AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİD OKUTULDU

MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı tarafından Afrin’de sürdürülen operasyonlarda şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİD OKUTULDU
MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı üyeleri TSK’nın Afrin’de sürdürdüğü “Zeytin Dalı” harekatında şehit olan askerler için Hunat Camii’nde öğle namazında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Namaz çıkışında ise vatandaşlara lokum ve Kızılelma bildirisi dağıtıldı.
MHP Kocasinan İlçe Başkanı Ali Doğan burada yaptığı açıklamasında; “Kızılelma, Türk milletinin tarihi ülkülerini temsil eden bir kavramdır. Kızılelma; sabit ve belirli bir şey yahut yer değildir, soyut bir ülkü kavramıdır. Her dönemin kültürü, gerilim gücüne göre onu isimlendirir, somut bir hedefle belirler ve anlamlandırır. O zaman Kızılelma’sı bilinen bir yer olur; ancak oraya varıldığında Kızılelma ele geçirilmiş olmaz. Kızılelma bu defa daha ileride ve yine belirli bir yere gider; Ona hiçbir zaman ulaşılamaz. Kültürün Kızılelma hasreti yahut azmi, her seferinde ülküsünü yenileyerek Türk Milletini ileri sev eder. Kanuni Sultan Süleyman ‘Kızılelma neresidir?’ diye soranlara; ‘Kızılelma Hak Tealanın beni gönderdiği yerdir’ diyerek Kızılelma ülküsünün dayanak noktasının İLAY-I KELİMETULLAH yani Allah (CC) adını ve sancağını tüm dünyaya hakim kılma ülküsü olduğunu çok net olarak ifade etmiştir. Afrin operasyonu bu anlamda devletin ve milletin birliğin, dirliğini sağlamaya yönelik hedefleriyle değerlendirilmelidir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği, dirliği ve Türk milletinin huzuru için değil, aynı zamanda zulüm gören tüm mazlumlar için umut ışığı olmuştur” diye konuştu.



Haber: Ramazan Karakuş
Foto: Metin Yiğit
 
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