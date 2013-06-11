Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ağaca Çarparak Durabildi

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıktı.

Ağaca Çarparak Durabildi
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Nato Caddesi ve Bozantı Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 51 AZ 231 plakalı otomobil ile 38 LF 878 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle 51 AZ 231 plakalı otomobilin refüje çıktığı ve çam ağacına çarparak durabildiği bildirildi.
Kaza sonrasında otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.