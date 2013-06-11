Ağaca Çarparak Durabildi

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Nato Caddesi ve Bozantı Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 51 AZ 231 plakalı otomobil ile 38 LF 878 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle 51 AZ 231 plakalı otomobilin refüje çıktığı ve çam ağacına çarparak durabildiği bildirildi.

Kaza sonrasında otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (iha)

