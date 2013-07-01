Yahyalı Belediye Başkanı Mehmet Araç,’’ ıslah çalışmasını yaparken birçok şeyi hesapladık. Kocaçay’ın hem güzel bir görünüme kavuşmasını, hem de düzenli akışını sağlamak maksadıyla böyle bir çalışma yaptık. Ağcaşar barajında böyle bir etkisinin olması da bizi sevindirdi. Çünkü Ağacaşar barajının tarım alanları için büyük önemi var. Kocaçay, yakında Devlet Su İşleri’nin yapacağı korkuluklarla daha güzel bir görünüme kavuşacak’’ açıklamasında bulundu.
Ağcaşar Barajı Suyla Doldu
Ağcaşar barajı, uzun yıllardır göremediği doluluk oranına ulaştı.
01 Temmuz 2013 Pazartesi 11:46
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