AGD’den Kudüs çağrısı

İşgalci İsrail’in Müslümanlara yönelik baskı ve tahakkümünün artarak devam ettiğini kaydeden Kip açıklamasında şunları söyledi

“İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Müslüman kanı akıtmaktan çekinmiyor.

Bildiğiniz gibi iki hafta önce, 14 Temmuz günü 3 kardeşimiz Mescidi Aksa’nın avlusunda İsrailli katiller tarafından şehit edildi.

Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edildiği 1967 yılından sonra ilk defa Mescid-i Aksa’da Cuma kılınamadı.

Mescid-i Aksa, İsrail tarafından abluka altına alındı, bütün kapılar tutuldu ve her girişe X-ray cihazları yerleştirildi.

Böylelikle Müslümanlar kendi topraklarında, kendi mabetlerine girebilmek için işgalci İsrail’in ablukasından geçmek zorunda kaldılar” açıklamasında bulundu.

Her fitnenin altından İsrail çıkıyor

“İsrail, bu küstahlığı, bu şımarıklığı, bu cüretkârlığı, bu hak hukuk tanımazlığı protesto eden Müslümanlara karşı her zaman olduğu gibi cevabı daha fazla şiddet oldu” diyen Kip, “İsrail’in öteden beri yapıp ettikleri, işgal ettiği topraklardaki varlığı, her taşın altından çıkışı, her türlü karanlık işin ardında oluşu artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır.

Mesele sadece X-ray cihazının konulması ya da kaldırılması değildir.

İsrail, var olduğu günden beri bütün bu bölge için problemdir.

Afganistan’ın, Irak’ın, Libya’nın işgalinin arkasındaki üst akıl İsrail’dir.

Suriye ve Yemen’deki iç savaşın arkasındaki üst akıl İsrail’dir.

Sudan’ın ikiye bölünmesinin arkasından İsrail çıkar.

Mısır’daki darbenin arkasından İsrail çıkar.

Türkiye’yi kim karıştırmak istiyorsa bakınız, mutlaka İsrail ile iyi ilişkileri vardır.

İsrail, bölgedeki varlığını devam ettirmenin yolunu tüm İslam ülkelerini kaosa sürüklemekte, Müslümanları birbirine düşürmekte görmektedir.

İsrail, karşısında güçlü bir Müslüman ülke görmek istememektedir.

Irkçılık, mezhepçilik ve tekfircilik İsrail’in politikalarına destek olmaktır.

İslam ülkeleri arasında ihtilaf büyütmek İsrail’in politikalarına destek olmaktır.

Müslüman topluluklar arasında ihtilaf büyütmek İsrail’in politikalarına destek olmaktır” dedi.

İsrail’e karşı sonuç alabilmek için Müslümanların mutlaka birlik olması gerektiğini söyleyen Kip sözlerini şöyle sürdürdü, “Varlık sebebi Mescidi Aksa olan İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığı Türkiye’dedir.

Bu teşkilatın harekete geçirilerek, İsrail’e karşı yapılması gereken yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

Kınamakla, lanetlemekle, protesto etmekle, İsrail yaptıklarından vazgeçmiyor.

Biz tüm İslam ülkelerinin İsrail’e karşı somut adımlar atmasını istiyoruz.

30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yenikapı’da düzenlediğimiz Büyük Kudüs Mitinginin gayesi budur.

Tüm siyasi partilerin mensuplarını, tüm sivil toplum kuruluşlarının mensuplarını, tüm halkımızı, Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e ve Filistin’e sahip çıkmak için ülkemizin dört bir yanından Yenikapı’ya davet ediyoruz.

Kudüs hepimizin meselesidir.

İşgalci İsrail’in yaptığı küstah açıklamalara gereken cevabı mutlaka vermeliyiz.

Kudüs dün İslam’ındı, bugün de İslam’ındır, yarın da İslam’ın olacaktır.

İsrail’in bölgedeki varlığı eğretidir. Hiçbir işgal ilelebet devam edemez.

Mutlaka Müslümanlar birlik olacak ve Siyonist İsrail’e haddi bildirilecektir.

Şimdi biz, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin, partili partisiz, yüreğinde Kudüs sevdası olan herkesi 30 Temmuz’da Yenikapı’ya davet ediyoruz.

Türkiye’nin 81 vilayetinden, 957 ilçesinden 50 bin 192 muhtarlığından herkesi emperyalizme, Siyonizm’e, küstah ve şımarık İsrail’e karşı birlikteliğimizi göstermek üzere Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Yenikapı’ya davet ediyoruz.

Davetimize icabet etmek isteyen herkes en yakın Anadolu Gençlik Derneğimizle irtibata geçebilir.

Hep birlikte hem Filistinli Müslümanların yüreğine su serpelim hem de İsrail’in dudaklarını uçuklatalım.

Elbette Mescidi Aksa Müslümanlarındır! Elbette Kudüs Müslümanlarındır!

Elbette İsrail yenilecektir! Elbette zafer İslam’ındır!” Kayseri Gündem