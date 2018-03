AGD’DEN “MEKKE'NİN FETHİ VE KUDÜS GECESİ”

AGD olarak her sene 31 Aralık’ta Mekke’nin fethini kutladıklarını belirten Vacit Kip,“ Anadolu Gençlik Derneği, 1975 yılında kurulan Milli Gençlik Vakfının devamı niteliğindendir. Muhatap kitlesi tamamen gençliktir. Zaten bizim hali hazırda yönetim yapımızın yaş ortalaması 30’u geçmez. Biz Anadolu Gençlik Derneği olarak her yıl 31 Aralık gecelerinde Mekke’nin Fethi programını düzenliyoruz. Bu senede 31 Aralık gecesi Kayseri merkezde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde ve Develi ilçesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde ‘Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi’ programlarını icra edeceğiz.” dedi.2017 senesinin tüm ülke için önemli olduğunu, Kudüs’ün ülkenin kanayan yarası haline geldiğini söyleyen Kip, “1948 yılında kurulan İsrail devleti ile birlikte Kudüs ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Son olarak da ABD Başkanı Trump fütursuz bir şekilde tüm İslam ülkelerini karşısına rahatlıkla alarak Kudüs’ü İsrail’ in başkenti olarak tanıdığını ilan etti. Bu biz Müslümanların nasıl bir tepki vereceğini ölçme anlamında önemli bir açıklamaydı. Müslümanlar buna karşılık bir tepki verdiler ama sadece sözlü olarak kaldı. Hatta ABD’ de açıklama yapan yetkililerden bir tanesi ‘biz zannettik ki Müslümanların hepsi Kudüs’ e doğru yürüyüşe geçecek’ diye bir açıklama yapmıştı. Biz gerçekten bu anlamda gerekli tepkiyi gösteremiyoruz. Gönül ister ki Kudüs’e askerimizi gönderebilseydik... Oranın güvenliğini sağlayabilecek bir İslam Nato’sunu kurmuş ve işgal edilen toprakları geri alabilmiş olsaydık... Son zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı toplarak bizce facia bir karara imza attı, doğu Kudüs’ü Filistin’ in başkenti olarak ilan etti. Bu gerçekten talihsiz bir süreçtir. Bir araya gelmeleri güzel ama son açıklama kötüdür. Çünkü Kudüs bir bütündür. Tüm Kudüslülerin de ifade ettiği gibi İsrail bir işgalci devlettir” şeklinde konuştu.Bu senenin en önemli gündem maddesi Kudüs olduğu için programı Mekke’nin Fethi ve Kudüs gecesi şeklinde organize edeceklerini belirten Kip, “Bu sene çok önemli bir konuğumuz var. İçimizin kanayan yarası Kudüs ve Gazze olduğu için Hamas’ın sözcüsü Sami Ebu Zuhri’ de Türkiye’de olması münasebeti ile katılıp Kudüs ve Filistin direnişi ile ilgili bilgi verecek. Bu anlamda bu program bizim için çok önemli. Bu yüzden tüm halkımızı bekliyoruz. Programda zamanda geçen hafta Kayseri ve tüm Türkiye’de yapmış olduğumuz Siyer-i Nebi yarışmasının ödül törenini gerçekleştireceğiz. Bu yarışma kapsamında Kayseri’ de 21 bin, Türkiye genelinde ise 1.000.000 Siyer-i Nebi kitabı dağıttık.” ifadelerini kullandı.Kip, sözlerine şöyle devam etti;“31 Aralık bir ifsat gecesidir. Yapılan araştırmalara göre ilk defa uyuşturucu, alkol gibi zararlı maddelerin 31 Aralık gecesi kullanıldığı tespit edilmiştir. Bizim bu programdaki en büyük maksadımız bu ifsat gecesinde kişileri manevi bir ortamda tutarak günah işlemekten uzak tutabilmektir.”