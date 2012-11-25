Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen olayda yapımı süren inşaatta çalışma yaparken dengesini kaybeden M.K. 3. Kattan düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası 112 acil servisi ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
Ağır Yaralandı
Kayseri'de, bir inşaat’ın 3. Katından dengesini kaybederek düşün işçisi ağır yaralandı.
25 Kasım 2012 Pazar 13:39
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