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Ağrı Dağından Erciyes'e Gönüller Buluşması

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Iğdır Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmada 34 lise öğrencisi için Kayseri ve Nevşehir’e gezi düzenlendi.

Ağrı Dağından Erciyes'e Gönüller Buluşması
Kayseri ve Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarında Iğdır’da lisede okuyan 34 öğrenci ve 2 öğretmen “Aras Nehri’nden Gesi Bağlarına, Ağrı Dağı’ndan Erciyes’e Gönüllerin Buluşması Gezisi” çerçevesinde Kayseri’ye geldi.
Öğrenciler ve polis teşkilatı arasında samimi ve sıcak bir ortamın oluşturulmasının amaçlandığı gezi çerçevesinde öğrenciler Kayseri ve Nevşehir’de bulunan tarihi ve turistik yerleri gezme imkanı buldu.
Geziyle ilgili yapılan açıklamada, ''Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile ülkemizin her karış toprağı atalarımızın alın teri ve şehit kanı ile yoğrulmuş, gelecekte ise gençlerimizin ilim ve gelişme yolunda ceht ve gayretleri sonucu gelişmenin, sevginin, kültürün dünya üzerindeki en önemli göstergesi ve merkezi olacaktır. Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli olarak öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki eğitimlerine katkılarımız aralıksız sürecektir'' denildi.
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