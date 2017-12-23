AGÜ Betonart’a ev sahipliği yapacak

Türkiye’nin en nitelikli mimarlık yayını olma özelliğini 2004’den beri koruyan Betonart’ın Mimarlık Yaz Okulu, Sümer Kampüsü’nde Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Temmuz ayında yapılması planlanan ve bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek olan Mimarlık Yaz Okulu ile ilgili Sümer Kampüsü Rektörlük Senato Salonunda işbirliği toplantısı yapıldı.

Toplantıya Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İpek Akpınar Aksugür, Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Asiliskender, Mimarlık ve İnşaat Bölümleri temsilcileri, Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Eğitim ve Enerji Müdürü Sabit Uslu ve ekibi, Betonart Dergisi Editörü Neslihan Şık, Betonart Yöneticisi Banu Binat katıldı.

Toplantıda, gerçekleştirilecek yaz okulu ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

İHA

