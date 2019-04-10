AGÜ'de 'Atık' Sergisi Açıldı

Hollandalı sanatçıların atılmış, unutulmuş ve reddedilmiş materyal temalarına odaklanarak, atık malzemelerden üretilmiş eserlere ev sahipliği yapan serginin açılışı rektörlük binasında yapıldı. Sergi açılışında konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, sergi hakkında bilgiler vererek; "Burada hepimizi ilgilendiren, tüm dünya toplumları ilgilendiren sürdürülebilir bir dünya için çok önem arz eden atıkların yönetimi, tekrar topluma ve ekonomiye, insanlığa kazandırabilmek için birçok sanatsal ve kültürel çalışmaları göreceksiniz. Biz, üniversite olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaparken haklı olarak bununla ilgili bir altyapı oluşturduk. 2014 yılında dünya mimarlık kongresinde dünyanın en iyi kampüsü ödülü aldığı AGÜ’nün Sümer Yerleşkesi bu bina Singapur’da dünya birinciliği aldı. Yavaş yavaş büyürken biz son derece çevre duyarlığı ve özellikle sürdürülebilirlik özelinde küresel meselelere önem veren eğitim ve araştırma faaliyetlerini küresel meseleler üzerinden götüren ve hakikaten Türk yükseköğretimine de bu konuda örnek olan kurumlardan biri olarak da özellikle temiz kampüs, yeşil çevre, çevre duyarlılığı gibi konularda önemli etkinlikler yapıyoruz. 6 yılık bir üniversite, 100 yıllık üniversitelerin bile yapamadığını yapıp dünya sıralamasında ilk 100’lere girebiliyor. Hatta daha da iyi bir haberim var; sürdürülebilir ve çevre duyarlılığı kampüs alanında da dünya 4.’sü olduk. Bugün de böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyona öncülük yapan ve bu sanat parçalarını Kayseri’deki üniversitemize gelmesini ve sergilemesini sağlayan Hollanda Kraliyeti’nin Maslahatgüzarına teşekkür ediyorum. Eserler 1 hafta boyunca sergilenecek. Sizlerden ricam sergiyi çok sayıda öğrenci ve sanatseverlerin gezip görmesi. Bunlardan ilham alarak en azından çevreye daha duyarlı bilinçli bir toplum haline gelebilmemiz için adımlar atabilmek" dedi.







Hollanda Kraliyeti Büyükelçi Müsteşarı Erik Westrate ise burada yaptığı konuşmada Kayseri'nin Hollanda'da önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Dünyada atık diye bir kavramın kalmaması gerektiğinin altını çizen Westrate; "Kayseri’nin Hollanda’da özel bir yeri var. Hollanda’da büyük sayıda Kayserili oturuyor. Zamanında gelen işçilerin çok büyük kısmı Kayserili. Bu güzel mekanda sergi açılışı için bir araya geldik. Birkaç hafta önce ‘Kayseri’de açılış var, gelmek ister misiniz?’ diye sordular. ‘Gelirim’ dedim. Dünyada kaynaklarımız azaldı, tüketiyoruz. Öbür taraftan da birçok şeyi çöpe atıyoruz. Artık anladık ki böyle devam edemez ve atıklarımızı tekrar kullanmak lazım. Bir şey atmayalım, dünyada atık diye bir şey kalmasın. Elimizde olanı tekrar kullanalım. Yavaş yavaş da buna alışıyoruz" ifadelerini kullandı.







Açılış konuşmalarının ardından davetliler, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgiler aldı. Açılışa ayrıca Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.

