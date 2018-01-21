AGÜ Spor İÜ’yü yendi 69-63

-MAÇIN KİMLİĞİ-
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Umut Özgün Ergün
Abdullah Gül Üniversitesi: Melis Gülcan 4, Marginean 15, Ezgi Malnacı 6, Halime Vural, Tolo 11, Dila Aşkın 6, Miljkovic 16, Gizem Sezer, Cansu Asla 2, İlknur Yıldızhan 9
İstanbul Üniversitesi: Miray Şahin Yıldırım 7, Pop 10, Aisha Mohammed 13, Ayşe Okul 14, Hande Güven 7, İlayda Güner 12, Kardelen Gezgin
1. Periyot: 16-14
Devre: 36-30
3. Periyot: 53-45
AA
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Umut Özgün Ergün
Abdullah Gül Üniversitesi: Melis Gülcan 4, Marginean 15, Ezgi Malnacı 6, Halime Vural, Tolo 11, Dila Aşkın 6, Miljkovic 16, Gizem Sezer, Cansu Asla 2, İlknur Yıldızhan 9
İstanbul Üniversitesi: Miray Şahin Yıldırım 7, Pop 10, Aisha Mohammed 13, Ayşe Okul 14, Hande Güven 7, İlayda Güner 12, Kardelen Gezgin
1. Periyot: 16-14
Devre: 36-30
3. Periyot: 53-45
AA