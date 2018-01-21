Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AGÜ Spor İÜ’yü yendi 69-63

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 69-63 yendi.

AGÜ Spor İÜ’yü yendi 69-63
-MAÇIN KİMLİĞİ-
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi 

Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Umut Özgün Ergün

Abdullah Gül Üniversitesi: Melis Gülcan 4, Marginean 15, Ezgi Malnacı 6, Halime Vural, Tolo 11, Dila Aşkın 6, Miljkovic 16, Gizem Sezer, Cansu Asla 2, İlknur Yıldızhan 9

İstanbul Üniversitesi: Miray Şahin Yıldırım 7, Pop 10, Aisha Mohammed 13, Ayşe Okul 14, Hande Güven 7, İlayda Güner 12, Kardelen Gezgin 

1. Periyot: 16-14 

Devre: 36-30

3. Periyot: 53-45
AA



 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.