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AGÜ Spor’lu Melis de var

Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü oyuncusu Melis Gülcan, A Kadın Milli Takım kampına çağrıldı.

AGÜ Spor’lu Melis de var
2019 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etmek için 10 Şubat 2018 tarihinde deplasmanda Beyaz Rusya ve 14 Şubat 2018 tarihinde de İstanbul’da Estonya ile Eleme Grubu'nda karşılaşacak olan A Kadın Milli Takımımız Aday Kadrosu, 4 Şubat 2018 tarihinde kampa girerek çalışmalarına başlayacak.
Grubunda oynadığı ilk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerimiz; üçüncü maçında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beyaz Rusya ile karşılaşacak ve 14 Şubat Çarşamba günü de İstanbul’da Estonya’yı konuk edecek.
AGÜ Sporlu Melis Gülcan milli takımımızın 16 kişilik sporcu kadrosunda yer alan isim oldu.
İdari ve teknik kadro ile 16 kişilik sporcu listesi aşağıdaki gibidir:
Melis Gülcan Abdullah Gül Üniversitesi
Elif Emirtekin Botaş
Esra Ural Topuz Fenerbahçe
Ayşe Cora Fenerbahçe
Pelin Derya Bilgiç Fenerbahçe
Tuğçe Canıtez Fenerbahçe
Tilbe Şenyürek Fenerbahçe
Işıl Alben Galatasaray
Hülya Çoklar Hatay Büyükşehir Belediyesi
Merve Aydin Hatay Büyükşehir Belediyesi
İlayda Güner İstanbul Üniversitesi
Asena Yalçın Mersin Büyükşehir Belediyesi
Olcay Çakır Turgut Yakın Doğu Üniversitesi
Kuanitra Holingsvorth Yakın Doğu Üniversitesi
Bahar Çağlar Yakın Doğu Üniversitesi
Cansu Köksal Yakın Doğu Üniversitesi
Haber: Tunahan Kaya
 
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