AGÜ Spor’lu Melis de var

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2019 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etmek için 10 Şubat 2018 tarihinde deplasmanda Beyaz Rusya ve 14 Şubat 2018 tarihinde de İstanbul’da Estonya ile Eleme Grubu'nda karşılaşacak olan A Kadın Milli Takımımız Aday Kadrosu, 4 Şubat 2018 tarihinde kampa girerek çalışmalarına başlayacak.Grubunda oynadığı ilk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerimiz; üçüncü maçında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beyaz Rusya ile karşılaşacak ve 14 Şubat Çarşamba günü de İstanbul’da Estonya’yı konuk edecek.AGÜ Sporlu Melis Gülcan milli takımımızın 16 kişilik sporcu kadrosunda yer alan isim oldu.İdari ve teknik kadro ile 16 kişilik sporcu listesi aşağıdaki gibidir: