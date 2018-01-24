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AGÜ’den Hasçelik’e ziyaret

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) heyeti, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu başkanlığında, geçen yıl işbirliği protokolü imzalanan Hasçelik Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi ziyaret etti.

AGÜ’den Hasçelik’e ziyaret
Teknoloji Transfer Ofisi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olan AGÜ Akademi ve Öğretim Üyelerinden oluşan heyet, Hasçelik Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerini gezdi.
AGÜ heyetine, şirketin yönetim binasındaki toplantı salonunda Hasçelik Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya ve şirketin CEO’su Necmettin Baktır ve diğer yetkililer tarafından tesislerdeki üretim, Ar-Ge çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verildi.
Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran da şirket yetkililerini, AGÜ’nün üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
Daha sonra şirket yetkilileri eşliğinde tesisleri gezen heyet, üretim ve üretim aşamalarını yerinde inceledi.
Kurum Haberi
 
 
 
 
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