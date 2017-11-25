AGÜ’den köy okuluna destek

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu ve AGÜ Öğretim Üyeleri, Kayseri’nin Hacılar İlçesine bağlı Karpuzsekisi Köyü Mustafa Tatar İlkokulunu ziyaret ederek, burada görev yapmakta olan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

AGÜ-Köy Okulu İşbirliği

Ziyarette ilk olarak Okul Müdürü Erol Erdoğan ve okul yönetimi ile görüşen Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ olarak eğitimi aileden okul öncesine, yükseköğretimden yaşam boyu eğitime kadar bir bütün olarak gördüklerini ifade etti.

Özellikle sosyal zekası gelişmiş ve kendini kolaylıkla ifade edebilen gençlerin yetişmesinde üniversite öncesi eğitimin büyük önem taşıdığını dile getiren Sabuncuoğlu, bu gençlerin nitelikli şekilde yetişmesi için ilk ve orta öğretimin rolüne dikkati çekti.

Okul yönetimine, AGÜ ile işbirliği teklifinde bulunan Sabuncuoğlu, ardından öğretmenlerle bir araya geldi. Ülkenin içinde bulunduğu zor koşullardan ve süreçten başarıyla çıkmak için eğitimin çok önemli olduğunu dile getiren Sabuncuoğlu, bu konuda öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Üniversitenin imkanları köy okuluna açıldı

Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Sabuncuoğlu, onları öğretmenleriyle beraber AGÜ’nün kampüsündeki imkanlardan faydalanmaya davet etti. AGÜ Çocuk Üniversitesinin tüm çocuklara ve ayrıca üstün yetenekli çocuklara yönelik faaliyetler yürüttüğünü belirten Sabuncuoğlu, çocukları bu faaliyetlere katılabileceklerini söyledi.

Köy okulu yönetimi, öğretmen ve öğrencileri ise AGÜ heyetinin Öğretmenler Günü’nde kendilerini ziyaret etmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Okul yönetimi ve öğretmenler, üniversitenin imkanlarının kendilerine ve öğrencilerine açılmasından ve işbirliği teklifinden sevinç duyduklarını ifade etti.

Ziyarete bazı öğretim üyelerinin yanı sıra Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı ile Hacılar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Çiftçi de katıldı.

Öte yandan Rektör Sabuncuoğlu ve AGÜ Öğretim Üyeleri, Öğretmenler Günü nedeniyle Kayseri’nin en başarılı okullarından biri olan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesini de ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Okul Müdürü Mehmet Aksoy’u ziyaret eden Sabuncuoğlu, daha sonra okuldaki Öğretmenler Günü Kutlama Töreni’ne katıldı. Burada öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Sabuncuoğlu, “Okulunuzun ve sonrasında eğitim alacağınız üniversitenizin, sizleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu eğitimli ve nitelikli insanlar olarak yetiştireceğine inanıyorum” dedi.

AGÜ Heyeti, öğretmenler ve öğrenciler, her iki okul ziyaretinde de günün anısına birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.