"Ahi Baba"nın en büyük destekçisi "Ahi Anne"

Kırşehir ve Ankara'da esnaf teşkilatlarının birçok kademesinde yer alan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasına vesile olan Mustafa Karagüllü'nün çalışmalarına 33 yıllık eşi de en büyük desteği sağlıyor.

İsmet Karagüllü, AA muhabirine, İstanbul'dan Kırşehir'e gelin gelmeden önce Ahilik kültürünü bilmediğini ifade ederek, eşi sayesinde Ahilik kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Evliliklerinin ikinci ayından itibaren Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi başkanı eşine yardımcı olmaya başladığını anlatan Karagüllü, aradan 33 yıl geçmesine rağmen Ahilik kültürü hakkında yeni bilgiler edindiğini vurguladı.

Karagüllü, "Evliliğimiz 33 yıllık. 5 Mayıs 1984’te evlendik. 42 yaşıma kadar İstanbul’da yaşadım. O dönem herkes bana ‘İstanbul’dan Kırşehir’e geldiğinizde problem yaşadınız mı’ diye soruyordu. Yaşamadım, bunu ben sevgili eşime borçluyum. Çünkü eşimin nazik yapısı ve sosyal yönünün fazla oluşu İstanbul’u bana pek aratmadı." dedi.

El ele vererek Ahilik kültürünü anlatmak için Türkiye'nin birçok yerine gittiklerini aktaran Karagüllü, şu ifadeleri kullandı:

"1984 yılının mayıs ayında evlendik. Temmuz ayında Mustafa bey ‘İsmet'çiğim, bir Anadolu gezisi yapalım ve komşu illerimizi bu seneki Ahi Bayramı'na davet edelim.’ Dedi. Kayseri ile başladık ve 20 günde 18 il dolaştık. Bu süreçte sadece 2 gece otelde kaldık. 18 gece otobüste uyuduk. Çünkü başka türlü illere gitme şansımız yoktu. Ancak otobüslerde kalmak şartıyla yetişebiliyorduk. Gittiğimiz yerlerde eşim Ahiliği anlattı. Ben de ona yardımcı oluyordum. Şimdi bile Ahiliği tam manasıyla öğrendim diyemem. Çünkü Ahilik başlı başına muazzam bir kültür."

Sürekli eşinin yanında ve yardımcısı olarak görenlerin kendisine "Ahi Anne" diye hitap etmeye başladığına vurgu yapan Karagüllü, "Benim çocuğum yok fakat Mustafa Bey'e 'Ahi Baba' dendiğinden dolayı bana da 'Ahi Anne' diyorlar. Bundan çok mutluyum ve beni çok duygulandırıyor." diye konuştu.

Sevginin paylaşıldıkça bir mana ifade ettiğini belirten Mustafa Karagüllü de Ahiliğin anlatımı için 40'a yakın iş yeri ve dairesini sattığını, eşinin buna hiç bir zaman itiraz etmediğini söyledi.

Eşinin, doğum gününde kendisine hediye ettiği evlerinde hayatlarını sürdürdüklerini belirten Karagüllü, "Ben çok şanslıyım. Allah herkese böyle eş nasip etsin. Ahiliğin anlatımında benim kadar onun da büyük katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

AA

