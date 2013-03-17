Ahmet Özhan'la Huzur Gecesi

Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser esnasında bir konuşma yapan konuk sanatçı, Ahmet Özhan “Bu güzel salonu bize kazandırdığı için sevgili başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kayseri benim için zaten önemlidir. Sevgili başkanım yıllardır tanıdığım, çok sevdiğim dostumdur. Ağzına kadar dolmuş salonda bir kişi kalkmadan bile konser izlendi. Buda Kayseri’nin bir özelliğidir. Tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konserde sanatçı, Ahmet Özhan, güzel sesi, güzel yorumu ve seçmiş olduğu eserlerle dinleyenlere huzur dolu bir gece yaşattı.

Konser sonunda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise “Cenabı-ı Allah’ın ve onun Gül Peygamberinin ve dostlarının anıldığı yere rahmet yağarmış. Bugünde öyle oldu. Sevgili dostumuz Ahmet Özhan beyin yorumu ile bu iş iyice katmerlendi. Sevgili dostumuzu can kulağı ile dinledik. Gönlümüze hitap etti, bizi coşturdu, gönlüne sağlık, diline sağlık” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Özhaseki, Ahmet Özhan’a çiçek verdi.