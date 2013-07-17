Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Aile Numarası Kayseri Polisine Sökmedi

Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, aile süsü vererek Diyarbakır’dan İstanbul’a 13 kilo esrar götürmeye çalışan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aile Numarası Kayseri Polisine Sökmedi
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” olayları ile ilgili olarak operasyon düzenlendiği bildirildi.
Gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır plakalı bir otomobilin durdurulduğu ve arama yapıldığı kaydedildi. Otomobilde yapılan aramalarda aracın yakıt deposunun içinde 19 adet pet şişeler içinde toplam 13 kilo 224 gram esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.
Yetkililer, S.Ç.’nin yanında bulunan 3 çocuk ile aile süsü vererek kontrol noktasından geçmeye çalıştığını ancak uyuşturucunun bulunması sonrasında gözaltına alındığını bildirdi.
S.Ç. yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.