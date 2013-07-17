Aile Numarası Kayseri Polisine Sökmedi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” olayları ile ilgili olarak operasyon düzenlendiği bildirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır plakalı bir otomobilin durdurulduğu ve arama yapıldığı kaydedildi. Otomobilde yapılan aramalarda aracın yakıt deposunun içinde 19 adet pet şişeler içinde toplam 13 kilo 224 gram esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Yetkililer, S.Ç.’nin yanında bulunan 3 çocuk ile aile süsü vererek kontrol noktasından geçmeye çalıştığını ancak uyuşturucunun bulunması sonrasında gözaltına alındığını bildirdi.

S.Ç. yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (iha)

