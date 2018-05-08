“AK kadrolar milletin yüzakı”

Ak Parti’nin gönüllü kültür elçisi olarak partisine uzun zamandır bürokratik alanda projelere ulusal ve uluslararası ilişkilerde görev alan AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı Orhan Çetin, gazetemizi ziyarette Kayseri kamuoyu adına önemli ve etkili habercilik yaptığımızı belirtti. Çetin şöyle konuştu:

“Yerel basın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bu yeni dönemde daha özgür ve gelişen yerel basın olunması için çalışmalar yapılacak. Seçildiğim takdirde bu çalışmalara önemli katkı sağlayacağıma eminim. Milletvekilliği tatlı yarışında tüm aday adaylara başarılar diliyorum. Kutlu yürüyüş kervanında genç nitelikli insanlar yer alacak olması en başta beni heyecanlandırıyor. Hayırlı olur inşallah.”

Kayseri Gündem



