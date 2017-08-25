AK Parti'de iki ilçe başkanı belli oldu
AK Parti Kayseri'de Hacılar İlçesi'ne Ahmet Övüç, Bünyan İlçe Başkanlığı'na ise Özkan Altun atandı.
25 Ağustos 2017 Cuma 22:39
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