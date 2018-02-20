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AK Parti Develi’de Şubat ayı toplantısı yapıldı

AK Parti Develi İlçe Teşkilatında Şubat ayı toplantısı yapıldı.

AK Parti Develi’de Şubat ayı toplantısı yapıldı
İlçe Başkanı Mehmet Durukan başkanlığında yapılan toplantıya Durukan’ın yanı sıra, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, AK Parti Develi ilçesi üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Durukan, “Zeytin Dalı Harekatı başlayalı 1 ay olmasına rağmen halen daha orada ne aradığımızı soranlar oluyor. Basından takip ettiğiniz üzere PKK ve PYD oralarda konuşlanmış ve ülkemiz için tehdit haline gelmiştir. Eğer bu operasyon başlamasaydı Mayıs’ta onlar ülkemize saldıracaklardı. Oralar temizlensin ki ülkemizdeki mülteciler huzur içinde evlerine dönebilsinler” dedi.

Başkan Durukan, son olarak 24 Şubat Cumartesi günü yapılacak 6. Olağan İl Kongresine tüm Develi halkını davet etti.

İHA

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