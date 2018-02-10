AK Parti Gençliği Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

AK Parti 5. Olağan Kongresi’nde başkanlığa seçilen Hasan Nuri Kuş ve Yürütme Kurulu Üyeleri Taha Tayfun, Ali Karadeli, İbrahim Ethem Kiraz,Sercan Bekmezekmek, Hikmet Nur Kuvvet, Şeyda Nur Ertaş Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.



AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı olarak disiplinli, planlı ve koordineli bir çalışma yaparak hizmetleri ve yatırımları göstermeyi çalıştıklarını ifade eden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş, Melikgazi Belediye çalışmalarının örnek ve referans gösterildiğini bundan dolayı tecrübelerini ve bilgilerini her zaman paylaşan Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ettiklerini söyledi.

Parti Teşkilatının güçlü olmasının seçimlerde çok önemli olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, halkın siyasi beklenti ve görüşlerini dinamik tutmanın bir partinin önceliği olduğunu ve Melikgazi AK Parti teşkilatının her zaman özverili, fedakâr ve bir o kadar da disiplinli ve planlı çalıştığını kaydetti.

Ziyaretçilerine MİMER’i ve yakın zamanda açılacak olan fuaye alanını gezdirerek faaliyet alanları hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.

“Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız yaptırım ve hizmetler hem ortada hem de halkımız günlük olarak kullanarak faydasını görmektedir. Yerel seçimlerde halkımız tercihini yaparak hizmetlere devam etmemize karar vermiştir. Üstelik büyük bir oy oranı ile bu kararı tasdiklemiştir. Bunda Parti teşkilatımızın büyük payı vardır. Her zaman bizimle ve beraber olan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi bir bütünlük içinde çalışmakta, hizmetleri planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, mesleki oda ve dernekler ile her zaman dayanışma içerisindedir. Ak Parti ile teşkilatı ile birlikte Kayseri’ye yatırım, kalkınma ve gelişmişlik ön planladır. Bu neden ile AK Parti İl Gençlik Kolları destek ve birlikteliği için teşekkür etmek istiyorum.”





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