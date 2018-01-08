AK Parti istişare yaptı

AK Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, parti binasında yapılan toplantıya İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il yönetimi ile 16 ilçenin ilçe başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Özden, şunları kaydetti:

"Öncelikle teşekkür ediyorum geçen hafta boyunca bütün ilçelerimizi tek tek ziyarette bulunduk. Sizlere sağ olsun vekillerimizle bakanlarımızla teşekkür ziyaretlerimizi yaptık. Orada göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Teşkilatlarımızı bundan sonra 2019 seçimlerine hazır hale getirmek için elimizden ne gelirse yapacağız. Hep beraber uğraşacağız. En yüksek oy oranını da Kayseri'de almak için gerekeni bütün ilçelerimizin yapacağını biliyoruz. Gençlik kollarımızın da kongreleri bitti inşallah sizlerin yanında gördüm ve çokta memnun oldum. Sizler onlara destek verirseniz onlarla beraber inşallah gençliğimizi de canlandırarak Kayseri'ye yakışır bir gençlik teşkilatı da hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

AA

