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AK Parti Kimse Yokmu Çadırında

AK Parti Kayseri teşkilatı, Kimse Yok Mu Derneği ve Kocasinan Belediyesi işbirliği ile geleneksel hale getirilen iftar çadırına katıldı.

AK Parti Kimse Yokmu Çadırında
Yeşil Mahalle’de klasik hale gelen iftar çadırına, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kimse Yok Mu Derneği yetkilileri, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftara yarım saat kale çadırın bulunduğu alan gelen, Milletvekili İsmail Tamer, İl Başkanı Ömer Dengiz ve Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden vatandaşların ramazanını kutlayarak çorba, et, pilav, salata ve tatlıdan oluşan menüyü görevlilerle birlikte dağıttılar.
Genelde, Sancaktepe, Boztepe, Oruç Reis, Hilal, Mithatpaşa, Mahallesi sakinlerinin katıldığı iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dengiz, "Ramazan’da gönüller yumuşuyor, paylaşma, cömertlik duyguları, istekleri artıyor. İhtiyaç sahiplerine eller daha hızlı uzanıyor. Kayseri, zaten iftar sofrası kurma ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmada önemli geleneklere sahiptir. AK Parti Kayseri teşkilatı olarak, buna öncülük ediyoruz. Bizlere vatandaşlarla birlikte iftar yapma fırsatı veren, Kimse Yok mu Derneği ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
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