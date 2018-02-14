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AK Parti yönetimi toplandı

AK Parti’de haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Harun Karaca, Kayseri Koordinatörü Fatih Erkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.

AK Parti yönetimi toplandı
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden buradaki konuşmasında “Hep birlikte yaklaşık üç sene geçirdik. Herkes gücü nispetinde vatan için memleket için elinden gelen her şeyi yaptı. Önümüzde kongre var. İnşallah 24 Şubat’ta Başbakanımızı karşılayacağız. Kongreden sonra aramızda olacak arkadaşlarımız olduğu gibi bir müddet dinlenmek isteyen arkadaşlarımızda var. Ne olursa olsun dostluğumuz ve kardeşliğimiz hep devam edecek.”  dedi.
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise ''Huzurlu, uyumlu bir şekilde çalışan arkadaşlarımız ile çalışmak bizim için onurdu. Bizler verilen görevi layığı ile yapmaya gayret edenlerdeniz. Çok şükür birlik, beraberlik ve huzur ile şehrimizi yönetiyoruz. Şehrimizdeki huzur, şehrimizdeki birliktelik dalga dalga her tarafa yansıdı. Bizde kimse  'ben' demedi, biz dedi. Teşkilattaki arkadaşlarımızda hiçbir beklentileri olmadan sırf Allah rızası için çalıştı. “ diye konuştu
Toplantı daha sonra karşılıklı görüş alış verişi ile son buldu.
 
Kurum Haberi
 
 
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