AK Partili Gençler Kayseri'de Ümmet İftarı Verecek

İftar programı hakkında açıklama yapan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Okandan, Bu mübarek günlerde ümmetin içinde bulunduğu durumun tüm İslam alemini derin acı ve üzüntüye sevk ettiğini belirterek şunları söyledi:

" Suriye’de akan kan devam etmekte, Filistin işgal altında, mısırda darbecilerin Müslümanlara karşı zalimlikleri artmakta , Doğu Türkistan da halkı üzerinde baskılar katliamlar devam etmekte ve ırakta yine bombalar patlamaktadır. Küresel güçlerin İslam dünyasında kan akıtarak ve Müslümanları birbirine düşürerek fitne ateşini yaktıkları bu günlerde Müslümanların aralarındaki tüm ihtilafları bir kenara bırakarak dayanışma içinde olması gerekmektedir.

Hepimizin bildiği gibi Müslümanlara karşı büyük bir oyun oynanmakta ve büyük bir komplo kurulmaktadır. Batılı güçlerin ve İsrail'in çıkarlarını korumak adına İslam dünyasını ateş topu haline getirmekte olan bu provokasyon hepimizin geleceğini tehdit etmektedir. Küresel emperyalist güçler Arap baharıyla birlikte ümmetin yeniden silkinişine ve dirilişine engel olmaya çalışmaktadır. Mısır da gerçekleştirilen darbenin temel amacı bu uyanışı engellemeye çalışmak ve İsrail'in güvenliğini garanti altına almaktır. Yakın dönemde gezi parkı bahanesiyle Türkiye’de uygulanmak istenen senaryo ile Mısır da yapılanlar aynı merkezden yönetilen eylemlerdir. Halkımızın yaşanan bütün oyunların gerçek nedenlerini kavraması ve onurlu bir tepkide bulunması için duyarlı davranmasını istiyoruz. Dualarımız başta Suriye ve Mısır'daki kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumlar içindir.

İslam dünyasını yok etmek isteyen batının oyunlarını planlarını bozmak için tüm Müslümanları birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Ümmetin mazlumlarına dua etmek, Kayseri'deki kardeşlerimizle bir araya gelmek, birlik ve beraberlik için, tün vatandaşlarımızı 27 Temmuz Cumartesi günü Hunat Hatun Medresesindeki Ümmet İftarı'na davet ediyoruz."