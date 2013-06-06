AK Partili Kadınlar Huzurevini Ziyaret Etti

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı ve yönetimi, Miraç Kandili dolayısı ile, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaşlıların elini öpüp kandilini kutladı.

Oturma salonunda düzenlenen kandil programına, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, AK Parti İl Kadın Kolları Üyeleri, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi yetkilileri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Programda, Kavuncular Camii İmamı Mehmet Sun, günün anlam ve önemi hakkında yaşlıları bilgilendirerek, Kur'an okudu. Sun, son günlerde meydana gelen olaylar ve Miraç Kandili nedeniyle, vatanımızın, milletimizin bekası, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin bozulmaması, kötü niyetli olanların ise, niyetlerine ulaşamaması için dua etti.

Yapılan duanın ardından, kadın kolları üyeleri kendi elleri ile yaşlılara kandil simidi ikram ederek, onlarla sohbet edip, sıkıntılarını dinledi.

Huzurevi sakinlerinden Ali Apaydın'ın okuduğu 'Aman Çeşme Muhammedi Görmedin mi?' adlı ilahi salonda duygulu anların yaşanmasına neden oldu.