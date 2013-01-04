Akaryakıt Kaçakçılarına Darbe

Edinilen bilgiye göre, İzmir Gümrük Muhafaza Ekipleri, Nusaybin merkezli bir firmayı takibe alarak, Kayseri, Manisa, Bursa, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekiplerinin ortak çalışmasıyla petrol ürünü ithal eden firmanın 4 bin ton akaryakıt ürünü ithalatını incelemeye aldı. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar ve takip neticesinde firmanın ithalini talep ettiği 2 milyon TL değerinde, 610 ton tiner cinsi eşyaya el konuldu. Firmanın geçmiş dönemde yapmış olduğu ithalatlar hakkında da inceleme yapan gümrük ekipleri, konuyla ilgili dosyayı Cumhuriyet Savcılığı’na sevk etti.



2012’DE 115 MİLYON TL’LİK KAÇAK AKARYAKIT ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ekipleri, 2012 yılı içerisinde farklı operasyonlarda toplam 115 milyon TL değerinde akaryakıt yakalama operasyonu gerçekleştirdi. (iha)

