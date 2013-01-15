Akaryakıt Kaçakçılarına Darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütlü halde akaryakıt kaçakçılığı yapan bir suç şebekesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan 9 aylık çalışmalar sonucunda Mısır ve Tunus gibi Afrika ülkelerinden getirdikleri akaryakıtı farklı beyanlarla gümrükten geçirerek akaryakıt kaçakçılığı yapan bir suç şebekesi tespit edildi. İzmir ve Kocaeli illerindeki gümrükleri kullanarak getirdikleri akaryakıtı yasa dışı yollardan yurda sokan şebekeye 11 Ocak 2013 tarihinde İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Düzce, Ankara, Şanlıurfa ve Kayseri olmak üzere toplam 7 ilde suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde polisin bir TIR’a hareket halindeyken operasyon yaptığı görülüyor. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ise konteynır içinde getirilen kaçak akaryakıt varilleri gözüküyor. Operasyonda bin 920 ton akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili biri gümrük memuru olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, zanlıların akaryakıtı gümrükten geçirirken konteynırın giriş tarafına kimya ve matbaa sanayisi için yağ varilleri koydukları, arka tarafına da asıl akaryakıtı koydukları öğrenildi. Ayrıca zanlıların getirdikleri yakıtı farklı beyanlarla gümrükten geçirdikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemlerinden sonra düzenlenen tahkikat evraklarıyla birlikte Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği belirtildi.