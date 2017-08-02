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Akbank Genel Müdürü Akay’ı ziyaret etti

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak Kayseri Şeker hakkında bilgiler aldı.

Akbank Genel Müdürü Akay’ı ziyaret etti
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker’in bankacılık ve finans sektörü açısından önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede çok değerli ziyaretçilerimizi ağırlamaktan ve onlarla görüş alışverişinde bulunmaktan bizler de memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Ziyaret esnasında Ak Bank Ticari Bankacılık Genel Müdür yardımcısı Kaan Gür, Ticari Bankacılık Bölüm Başkanı Orkun Gazioğlu, Kayseri Bölge Müdürü Sedat Çakır Şube Müdürü Samet Divriklioğlu da hazır bulundu.
Kurum Haberi
 
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