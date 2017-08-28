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Akdamar adasında bayram temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda tarihi Akdamar Kilisesinin yer aldığı Akdamar Adasında temizlik çalışması yapıldı.

Akdamar adasında bayram temizliği
Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü,  Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Akdamar Adası'nda temizlik çalışması başlatıldı.
İnanç ve tarihi önemi nedeniyle kentin en fazla turist çeken noktalarından biri olan Akdamar Adası’nda deniz otobüsleriyle konforlu bir ulaşım sağlayan, Van Büyükşehir Belediyesi adanın temizliğine de el attı.
Özellikle Cumartesi ve Pazar günlerinde büyük bir yoğunluk yaşanan adada, Temizlik İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı temizlik işçileri buradaki çöpleri toplayarak, adanın dışına çıkarıyor.
Adayı ziyaret eden vatandaşlar ise önceki yönetimler döneminde buraların ihmal edildiğini belirterek, çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

 



Kurum Haberi
 
 
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