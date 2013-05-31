Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalarından Müthiş Sergi

Kayseri Forum’da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Akıl ve Ruh Sağlığı bölümünde bulunan hastaların yaklaşık bir yıldır yaptıkları çalışmalar sonrasında oluşan eserler sergilenmeye başlandı. Klinik Koordinatörü Ali Turan Yavuz, “Bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz sergi için 150 hastamız çalıştı. Hastalarımızın yaptığı 300’e yakın eser Kayseri Forum’da sergileniyor” dedi.

Yavuz, psikiyatri hastalarına ilaç tedavisinden daha çok sosyal aktivitelerin faydalı olduğunun altını çizerek, “Hastalarımız kaliteli ürünler ortaya çıkardılar. Vatandaşlarımızı hem sergiye hem de alışverişe bekliyoruz” ifadesinde bulundu.

Akıl ve Ruh Sağlığı bölümünde hastalarla yakından ilgilenen Halk Eğitim Öğretmeni Sevil Adaş, “Tüm halkımızı bu sergimize bekliyoruz. Bu sergiden elde edilecek olan gelirler, yine hastaların bu tür eserler ortaya çıkarması için gerekli olan malzemelerin alımında kullanılacak. Vatandaşlardan desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.