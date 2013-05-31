Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalarından Müthiş Sergi

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Akıl ve Ruh Sağlığı bölümünde bulunan 150 hasta tarafından yapılan eserlerin bulunduğu sergi göz kamaştırdı.

Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalarından Müthiş Sergi
Kayseri Forum’da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Akıl ve Ruh Sağlığı bölümünde bulunan hastaların yaklaşık bir yıldır yaptıkları çalışmalar sonrasında oluşan eserler sergilenmeye başlandı. Klinik Koordinatörü Ali Turan Yavuz, “Bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz sergi için 150 hastamız çalıştı. Hastalarımızın yaptığı 300’e yakın eser Kayseri Forum’da sergileniyor” dedi.
Yavuz, psikiyatri hastalarına ilaç tedavisinden daha çok sosyal aktivitelerin faydalı olduğunun altını çizerek, “Hastalarımız kaliteli ürünler ortaya çıkardılar. Vatandaşlarımızı hem sergiye hem de alışverişe bekliyoruz” ifadesinde bulundu.
Akıl ve Ruh Sağlığı bölümünde hastalarla yakından ilgilenen Halk Eğitim Öğretmeni Sevil Adaş, “Tüm halkımızı bu sergimize bekliyoruz. Bu sergiden elde edilecek olan gelirler, yine hastaların bu tür eserler ortaya çıkarması için gerekli olan malzemelerin alımında kullanılacak. Vatandaşlardan desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.