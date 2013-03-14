Akıllı Telefon Yerine Kol Saati Gönderdiler

Edinilen bilgiye göre piyasa değeri yaklaşık bin 500 lira olan cep telefonunun bir internet sitesinde 490 lira olduğunu gören bir vatandaş hemen sipariş verdi. Parayı karşı tarafın hesabına yatıran şahıs, gelen kargoyu açınca şoke oldu. Gönderilen kutunun içinden piyasa değeri en fazla 20 TL olan kol saati çıktı. Bunun üzerine polise giden şahıs, site üzerinden satış yapan şahıslar hakkında şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısların kullandığı hesap numarasından yola çıkarak İstanbul’da yaşayan Erdi K. ile Darıca’daki arkadaşı Murat S.’yi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise telefon isteyen müşterilere gönderilmek üzere hazırlanmış 20 paket kol saati ele geçirildi. Şahısların aynı yöntemle İzmit, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Balıkesir ve Kayseri’de toplam 8 kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. (iha)