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Aktivist Öğrenciler Kayseri Gündem'de

Kayseri Gündem Gazetesi Yayın Danışmanı Ali Dursun, Kayseri’de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında (STK) aktif görevi olan üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek, Kayseri’de medyayı, sosyopolitik ve sosyoekonomik yaşamı konuştu.

Aktivist Öğrenciler Kayseri Gündem'de

kayseri Gündem Gazetesi Haber Merkezi ve Görsel Tasarım Merkezi’yle görüşen öğrencilere Yayın Danışmanımız Ali Dursun rehberlik ederek, gazetenin yayın politikasını ve son birkaç ay içerisinde gündem belirleyen haberleri oluşturmadaki vizyonunu paylaştı. Gazete olarak, haklının ‘sesini açtıklarını’ ve habere gazetede hak ettiği yeri vermeye gayret ettiklerini belirten Dursun, toplumun, esnafından politikacısına, ev hanımından öğrencisine, STKlardan amatör balıkçısına kadar her kesimine hitap edebilmelerinin altında, onlara gerçekten kulak vermek olduğunu söyledi.

Kayseri’deki üniversite öğrencileri tarafından her geçen gün okunma oranının arttığını belirten öğrenciler ise, Kayseri Gündem Gazetesi’nin haber anlayışı ve görsel olarak yeni nesille iletişim kurabildiğini ifade ettiler.

Daha sonra Ali Dursun’la İlim Yayma Cemiyeti’ne geçen öğrenciler, burada üniversitedeki sorunları masaya yatırdılar ve aktif birer STK üyesi olarak üzerilerine düşenleri yapageldiklerini ve yapmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

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