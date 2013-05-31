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AKUT Ekipleri, Irmağa Atlayan Kadını Buldu

Kayseri’nin Develi ilçesinde, Zamantı Irmağına atlayan bir kişi, Arama Kurtarma (AKUT) ekipleri tarafından boğulmuş vaziyette bulundu.

AKUT Ekipleri, Irmağa Atlayan Kadını Buldu
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Bakırdağ köyü yakınlarında, eşinin kullandığı otomobilden hava almak istediğini söyleyerek inen ve kaybolan M.A. için jandarma ve AKUT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
M.A.’nın eşinin gösterdiği alandan itibaren arama çalışmalarına başlayan AKUT ekipleri yaklaşık bir kilometre uzaklıkta 52 yaşındaki M.A.’nın cesedine ulaştı. Irmaktan çıkarılan M.A.’nın cesedi jandarma ekiplerine teslim edildi.
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