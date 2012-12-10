Alacak Verecek Tartışması Kanlı Noktalandı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, S.Ş. ile E.A. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında S.Ş. ve E.A.'nın birbirlerini bıçaklayarak yaraladıkları bildirildi.



Kavga sonrasında S.Ş. araba ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, E.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



E.A. daha sonra yapılan müdahalesi sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yetkililer, S.Ş. ve E.A.'nın tedavisinin sürdürüldüğünü olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (İHA)

