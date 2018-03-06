Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ALEV ALAN ARAÇ SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de sabah saatlerinde, alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ALEV ALAN ARAÇ SÖNDÜRÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda seyir halindeki plakası alınamayan bir araçtan dumanlar yükseldi. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. 
Yapılan müdahalenin ardından alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemenin sürdüğünü bildirdi. 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.