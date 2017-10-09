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Ali Dağı’nda sonbahar temizliği

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında belediye personeli ve vatandaşlarla Ali Dağı‘nın eteklerinde sonbahar temizliği yaptı.

Ali Dağı’nda sonbahar temizliği
Talas’ı temiz tutmak ve çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak için temizlik etkinliğini başlattıklarını söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Talas’ın göz bebeği Ali Dağı’nın eteklerinde vatandaşlarımızla, İŞKUR personelimiz ve belediye personelimizle büyük bir temizlik çalışması başlattık. Şuan da arazide 250-300 kişi temizlik yapıyoruz. Özellikle yerlerde içki şişeleri, rakı şişeleri ve bir sürü çöp topladık. Yol kenarı olduğundan içenler, hafriyat dökenler bu alanı oldukça kirletmişler. Her görüşe saygılıyız ama çevreyi kirletene saygılı değiliz. Çevreyi bu şekilde kirletmeye kimsenin hakkı yok. Talas’ı temiz tutmamız lazım. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bu şekilde çevre katliamı yapıp çevreyi kirleten herkesi de bizlere ve polise ihbar etsinler” dedi.
Bundan sonra Ali Dağı’nın çevresi ve tenha yerlerin takibe alınacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Bu bölgelere kamera yerleştireceğiz. Bu iş sadece temizlikle kalmayacak. Buralarda bu işi yapan kişileri de uzaklaştırmak için her türlü önlemi alacağız. Ben etkinliğimize katılan tüm İŞKUR personeline, Talas Tanıtım Derneği’ne ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Talas’ın ve Kayseri’nin en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi’nde de yine böyle bir temizlik çalışması yapacağız. Ama temizlik haricinde kirletmemek de önemli. Buradan annelere de sesleniyorum. Evlerimizi nasıl temiz tutuyorsak, çocuklarımıza da sokakları temiz tutmayı öğretelim. Böylece Talas çok güzel, temiz bir ilçe haline gelir” diye konuştu.
Doğaseverlerin topladığı çöpler Temizlik İşleri geri dönüşüm ekiplerince alınarak, ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü.
İHA
 
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