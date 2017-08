ALİ RIZA ÖZDERİCİ KIZ AİHL

3 yıldır Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdürlük yapan Hüseyin Efe, imam hatip lisesinde görev yapmanın heyecanını ilk günden beri yaşadığını söyledi. İmam hatipte okul müdürü olarak görev yapmanın kendisi için büyük bir bahtiyarlık olduğunu dile getiren Efe, okul hakkında şu bilgileri verdi;



Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak açılan ilk İmam-Hatip

“Okulumuz Kayseri’de Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak açılan ilkokul. Önceleri düz imam hatip liseleri de vardı. Şu anda tüm imam hatip okullarımız Anadolu Lisesi statüsünde. Anadolu imam hatip lisesi kimliği ile açılan ve merkezi sınav sistemi ile öğrenci alan Kayseri’deki ilk okuluz. Dolayısı ile köklü bir geçmişi olan başarılı bir okuluz. Okulumuz 30 derslikli. Tüm birimleriyle eğitim-öğretim hizmeti veren bir kurum.”

Okulda öğrencilerin her türlü aktiviteyi gerçekleştirebileceği alanların mevcut olduğunu kaydeden Efe, “Öncelikle spor salonumuzdan başlayarak bilgi vermek istiyorum. Öğrencilerimizin sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri tribünlü ve çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş bir spor salonuna sahibiz. Desteklerinden dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a okulum ve öğrencilerim adına teşekkür ederim.” dedi.







“Özel okullardan daha iyi bir konuma geldik”

Spor salonunun altında 300 öğrencinin aynı anda yemek yiyebileceği ve Kayseri’de devlet okulları arasında belki de en güzel mutfağa ve donanıma sahip bir yemekhanelerinin de bulunduğunu belirten Efe, “Yemekhanede öğrencilerimiz sıcak yemek yeme fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda yine spor salonunun altında 270 kişilik konferans salonumuz var. Her türlü kültürel sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebildiği bir salon.

Özellikle etkileşimli akıllı tahtalar yapıldıktan sonra özel okullardan daha iyi bir konuma geldik. Tüm sınıflarımızda etkileşimli tahtalarımız mevcut. Öğrencilerimizin faydalanabileceği Fizik-Kimya ve biyoloji olmak üzere 2 laboratuvarımız var. Bu sene hizmete sunduğumuz Z (Zengin)kütüphanemiz var. Daha önce konferans salonumuz olarak kullandığımız alanı 5 bin kitaplı şekilde daha da zenginleştireceğimiz bir kütüphanemiz var. Kütüphanemizde şark köşemizde öğrencilerimiz hem öğle arasında hem de derslerin sonunda dinlenebilecekleri, ders çalışabilecekleri bir yapıya sahip.” şeklinde konuştu.







15 Temmuz’u iliklerine kadar hissediyorlar

“Kütüphanemizin en büyük özelliği sabahtan akşama kadar açık olması ve öğrencilerin istedikleri kitaba anında ulaşabilmesi.” diyen Efe sözlerini şöyle sürdürdü, “Daha önce öğrencinin kütüphaneden aldığı kitabı belli bir süreye kadar teslim etme gibi bir zorunluluğu vardı. Biz onu bu sene kaldırdık. İsteyen öğrenci istediği raftan istediği kitabı alıyor. Okuduktan sonra da o rafa tekrar koyuyor. Biz öğrencilerde bu alışkanlığı oluşturduk. Hiç kaybolan kitabımız olmadı. Öğrencilerimiz bu yönüyle kütüphanemizden verimli bir şekilde yararlanıyor. Öğrencilerimiz kütüphanemizin ismine Şehit Ömer Halisdemir ismini verdiler. Konferans salonuna Şehit Kübra Doğanay. Spor kompleksimizin adı da 15 Temmuz Şehitler Spor Salonu.

15 Temmuz’u çocuklar iliklerine kadar yaşasınlar ve unutmasınlar istiyoruz. Bunun için 15 Temmuz koridoru oluşturduk. Aynı zamanda Çanakkale ruhunu ömür boyu hissetmelerini için Çanakkale koridoru oluşturduk. Şair ve yazarlarla her an birlikte olmaları için milli şairler ve yazarlar koridoru oluşturduk. Bunun öğrenciler üzerinde olumlu etkileri oldu. Şairlerden kısa şiirler, bukleler sunduk. Şairlerin kısa özgeçmişlerinden bahsettik. Çocukların bu noktada bilinçlenmesi adına güzel aktiviteler oldu.”







Kur’an’ı Kerim Sınıfı

Efe, “Okulumuzda öğrencilerin hem cuma namazlarının kılınabildiği hem de tatbikat yapılan geniş bir mescidimiz var. Çocukların rahat abdest almaları için bir abdesthane yaptırdık. Allah’a hamd olsun bu sene 14 kız öğrencimiz hafızlığa başladı. Onlara bir noktada hediye olması düşüncesiyle güzel bir Kur’an’ı Kerim sınıfı dizayn ettik. Şu anda 34 öğrencinin her birine ait ayrı rahlelerinin olduğu güzel bir sınıf oluşturduk. Aynı zamanda hem teneffüslerde hem öğle arasında hem de ders çıkışlarında çalışabilecekleri etüt sınıfı oluşturduk. Öğrencilerin burayı sahipleneceği, burayı benimseyeceği bir yere dönüştürmeye çalıştık. Hem velilerimize hem okul aile birliğimize hem de devletimizin imkanlarıyla da pek çok şeyi gerçekleştirdik. Devletimize bize hayal bile edemeyeceğimiz imkanları sunduğu için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.







Kayseri’de 1. Türkiye’de 8.

Okulun son iki yıldaki başarıları hakkında da bilgi veren Efe, “2015 YGS’de Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında Türkiye 8.’si olduk. Kayseri’de 1.’yiz zaten. Üzerimizdeki okullar İstanbul’un çok gözde proje okulları. 2016 YGS ve LYS’de de yine aynı başarıyı elde ettik. 2 öğrencimiz tıp, 1 öğrencimiz diş hekimliği, 5 öğrencimiz hukuk fakültesine ve değişik alanlardaki fakültelere yerleştiler.

Toplumda imam hatip öğrencileri sadece ilahiyat fakültelerine öğrenci yerleştiren okullar olarak algılanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destek vermesi ve önümüzü açması ve kat sayı adaletsizliğinin kaldırılmasıyla artık imam hatip lisesi öğrencileri istedikleri fakültelere, istedikleri bölüme hiçbir puan kısıtlaması olmadan herhangi bir puan kırılmadan yerleşebiliyorlar. Bunun en iyi göstergesi geçen senenin LYS başarısı. Ben bu başarıda büyük emekleri bulunan müdür yardımcısı arkadaşlara, öğretmen, memur ve hizmetli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir ekip işi. Bu sadece okul müdürünün başarısı değil.” açıklamasında bulundu.

Akademik başarılarla birlikte mesleki anlamda yapılan yarışmalarda da güzel dereceler elde ettiklerini belirten EFE “ İmam-Hatip Liseleri arasında yapılan Türkiye Arapça Yarışmalarında Türkiye 3.lüğü, Genç Sadâ Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında Kayseri 1.liği Bölge Üçüncülüğü, Arapça Şiir Okuma Yarışmasında Kayseri 1.liği Türkiye 9.luğu, Arapça Metin Canlandırma Yarışmasında Kayseri 1.liği Türkiye 25.liği, “Dinim İslam” Bilgi Yarışmasında Kayseri 2.liği, Genç Nida Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında Kayseri 2.’liği elde ettiklerini” sözlerine ekledi.







Kolay ulaşım

Kayseri’de ulaşımı en iyi olan okullardan biri olduklarına vurgu yapana Efe, “Hem tramvayla hem otobüsle hem de servis imkanı ile Kayseri’nin her noktasından okulumuza ulaşmak mümkün. Bu noktada velilerimizin tercih ettiği bir okul.” bilgisini verdi.



Fen ve sosyal bilimler programı uygulanacak

Okulun önümüzdeki eğitim-öğretim yılında elde edindiği kazanımlarına da değinen Efe, “Okulumuz bu eğitim-öğretim yılından itibaren fen ve sosyal bilimler programı uygulayacak. Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün yeni bir uygulaması. Bu tercih edilme gerekçelerini biraz daha güzel hale getiriyor. Programı 9. sınıftan itibaren uygulayacağız. Kademeli olarak bu başarıya olumlu noktada etki edeceği kanaatindeyim. Bu programı okulumuza hediye ettikleri için Milli Eğitim Bakanlığımıza, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimi arz etmek istiyorum.”







“Sadece dini eğitim vermiyoruz”

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren Kız İmam-Hatip Ortaokulu olarak da öğrenci alacağız. Üç sınıf olarak planlıyoruz. Öğrencilerimizin İmam Hatip Liselerini ve bünyemizde yeni açılacak İmam-Hatip Ortaokulunu hem dini hem de akademik eğitim için tercih etmelerini hem velilerimize hem de öğrencilerimize tavsiye ediyorum.

İmam Hatip Liseleri sadece dini eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda akademik eğitim de veren kurumlar. Çocuklar akademik alanda kendilerini geliştirirken dini konudaki eksikliklerini gidermiş oluyor. Özellikle Fen ve Sosyal Bilimler programları ile birlikte akademik eğitimdeki başarımızın daha da artacağına inanıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Haber/Fotoğraf: M. Furkan Şahin