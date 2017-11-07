Alışveriş merkezinde gerçeği aratmayan tatbikat

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Forum Kayseri AVM’de tatbikat yapıldı. Mağaza çalışanlarına yönelik bilgilendirme ve olumsuz olaylara karşı hazırlıklı olma amacıyla yapılan tatbikatta senaryo gereği güvenlik görevlisi otoparkta şüpheli çanta ve kutu buldu. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik önlemi alınarak AVM tahliye edildi. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı ekipler, şüpheli paketi uzaktan fünye ile patlattı. Daha sonra AFAD ekipleri özel kıyafet ve donanımlarıyla kimyasal tehlike içeren maddelerin kontrolü ve temizliğini yaptı. Senaryo gereği itfaiye ekipleri de AVM’de çıkan yangına müdahale ederek, mahsur kalanları kurtardı. UMKE ve sağlık ekipleri de yaralıları tahliye ederek hastanelere kaldırdı. Tatbikat izleyenlerden tam not aldı.

Tatbikat hakkında bilgiler veren Forum Kayseri AVM Müdürü Ali Kabakcı, olumsuz bir olayla karşılaşmama temennisinde bulunarak, “Forum Kayseri yılda yaklaşık 15 milyon kez ziyaret edilen bir alışveriş merkezi. Her gün on binlerce kişi burada olduğundan dolayı olası bir acil durumda şehirdeki tüm ekipleri koordinasyonunda bu acil durumla nasıl baş edebileceğimiz üzere tatbikat yaptık. Bu tatbikat için İl emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve il itfaiyesiyle birlikte yapılan tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik. İnşallah bu tür olaylar hiç yaşanmaz fakat olursa da en azından tüm ekiplerle birlikte bu durumun üstesinden gelebileceğimize eminiz” ifadelerini kullandı.