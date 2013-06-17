Alo Fetva Hattının Numarası Değişti

Kayseri Müftülüğü’nde düzenlenen toplantıda alo fetva hattının değiştirildiğini belirten Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, dini soruların 190 numaralı telefon hattından cevaplandırılacağını açıkladı.

Maraşlıgil, “Başkanlığımız koordinesinde ilimiz müftülüğünce yürütülmekte olan fetva hizmetleri sistemi ‘alo 190 dini sorularını cevaplama hattı’ şekline dönüşmüş ve sistem 27 Mayıs 2013 tarihi itibariyle hizmete başlamıştır. Vatandaşlarımız bu hizmetimizden nerede olurlarsa olsunlar telefonlarından direk 190 numarasını tuşlayarak en yakın bulundukları ilin il müftülüğüne bağlanmak suretiyle yararlanmaktadırlar” diye konuştu.

Vatandaşların dini sorularını 190 telefon hattından cevaplandırılabileceğini ifade eden Maraşlıgil, “Telefon bağlandıktan sonra karşılarına operatör yardımı ile “Alo 190 dini soruları cevaplandırma hattına hoş geldiniz, bay görevli ile görüşmek istiyorsanız lütfen 2’yi, bayan görevli ile görüşmek istiyorsanız lütfen 3’ü tuşlayınız” uyarısı gelmektedir. Sorularımı müftülüğümüzce görevlendirilen vaizlerimiz tarafından o günkü nöbetçi vaiz tarafından cevaplandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.